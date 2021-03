METEO. Weekend 20 e 21 marzo, pioggia e neve

Facebook



Pioggia, vento e neve a bassa quota. Il weekend di sabato 20 marzo e domenica 21 marzo sarà dominato dal maltempo. Da giovedì sull’Italia affluirà aria via via più fredda che tra venerdì e il fine settimana darà vita a due vortici ciclonici che interesseranno principalmente il Centro-Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella giornata di venerdì l’ingresso di aria fredda di origine artico-polare genererà un primo vortice ciclonico che si posizionerà sul medio Tirreno.

Le precipitazioni saranno deboli sull’arco alpino (nevose fino in valle), più consistenti e con temporali al Centro-Sud dove la neve scenderà a quote collinari. Nella giornata di sabato il vortice si muoverà lentamente verso levante, i venti Nordorientali aumenteranno la loro intensità su tutto il Nord e il medio/alto Adriatico mentre le precipitazioni riguarderanno ancora una volta le regioni centrali e meridionali con altri temporali e nevicate sugli Appennini sempre a quote collinari. Ma veniamo a domenica; l’ulteriore apporto di aria fredda raggiungerà pure l’Africa settentrionale dove un vortice ciclonico risalirà verso il Sud Italia. In questo contesto il tempo subirà un grave peggioramento che dalla Sicilia si porterà verso Calabria, Basilicata, Puglia e Campania con il rischio di nubifragi. Continueranno a soffiare venti forti con raffiche fino a 100 km/k sul Tirreno, sulle due Isole Maggiori e fino a 70 km/h sul medio e alto Adriatico.

Le previsioni nel dettaglio

Mercoledì 17. Al nord: bel tempo. Al centro: peggiora un po’ in Sardegna e sui rilievi laziali e abruzzesi. Al sud: piovaschi sugli Appennini.

Giovedì 18. Al nord: nubi sparse. Al centro: qualche pioggia su Adriatiche, Toscana, Lazio interno, più diffusa sulla Sardegna orientale. Al sud: maltempo su Sicilia, Calabria e poi Basilicata, neve a 800 metri.

Venerdì 19. Al nord: neve sulle Alpi fino in valle, asciutto altrove. Al centro: via via più instabile su Sardegna, coste toscane, Lazio, Umbria e regioni Adriatiche, neve in collina. Al sud: peggiora gradualmente su tutte le regioni.

Weekend con tempo diffusamente instabile al Centro-Sud. (AdnKronos)

