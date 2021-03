Mazara del Vallo: ai pescatori sconsigliate acque prossime alla Libia

Facebook



Shares

I pescatori di Mazara del Vallo vogliono tornare a pescare nelle acque libiche. A tre mesi dal rilascio dei 18 membri dell’equipaggio di due pescherecci sequestrati a settembre dagli uomini di Khalifa Haftar, a quanto apprende l’Adnkronos gli armatori di oltre 50 pescherecci di Mazara del Vallo hanno comunicato in una lettera inviata all’assessorato siciliano all’Agricoltura (mettendo in copia ministero degli Esteri e della Difesa) l’intenzione di riprendere, nella prima decade di aprile, la campagna di pesca al gambero rosso nella Zona di pesca libica, sollecitando l’assessorato a richiedere il ripristino nella zona delle attività di vigilanza pesca da parte della Marina Militare.

La lettera indica anche alcune coordinate geografiche che segnalano l’intenzione di avvicinarsi tra 14 e 30 miglia da Derna (Cirenaica), tra 30 e 50 miglia da Bengasi, e di arrivare fino a 25 miglia da Homs (Tripolitania) e 30 da Misurata. Si tratterebbe di zone molto vicine alla costa e che includono anche l’area dove lo scorso settembre erano stati fermati e poi detenuti i due pescherecci “Antartide” e “Medinea” con i rispettivi equipaggi.

Rispetto all’intenzione annunciata dagli armatori, fonti del Governo interpellate in merito avanzano “un altolà”, sottolineando che resta uno “sconsiglio forte” per quell’area, con il rischio di nuovi sequestri e di lunghe detenzioni degli equipaggi in Libia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...