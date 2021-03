Luci sulla città. Palermo nel cinema dalle origini al 2000

Facebook



Shares

La pubblicazione del volume a cura di Antonio La Torre Giordano, realizzato da ASCinema – Archivio Siciliano del Cinema, Edizioni Lussografica

È finalmente disponibile nelle librerie e online il libro curato da Antonio La Torre Giordano, storico del cinema e

direttore di ASCinema – Archivio Siciliano del Cinema, che restituisce l’identità cinematografica di un secolo di cinema alla “capitale” siciliana in modo minuzioso, dalla genesi alla fine del Novecento. Obiettivo dell’opera è quello di diffondere la conoscenza del cinema a soggetto che ha visto Palermo (e dei territori compresi all’interno della sua provincia) come set cinematografico, per un intero film o solo per una scena. Il volume è un viaggio all’interno di un’analisi da diverse prospettive nuove ed originali. Una narrazione lunga un secolo, che inizia dal cinema muto – agli albori del secolo scorso – per concludersi nel 2000.

Dopo più di cinque anni di ricerche, questo libro rappresenta un vero e proprio “atlante cinematografico relativo al binomio Palermo-Cinema, attraverso oltre 400 pagine di grande formato, 15 capitoli, oltre 700 location, più di 300 immagini, spesso inedite, e 165 film censiti, dei quali vengono forniti, a chiusura del libro, i dati tecnico-scientifici, gli incassi e l’elenco ragionato delle location, a beneficio di un’interpretazione didattica, scientifica e cine-turistica.

Copertina libro

Antonio La Torre Giordano (Autore)

“La conoscenza non è più un’opzione, ma una necessità…” – dichiara Antonio La Torre Giordano ai microfoni del TG3 Sicilia, preseguendo – “… e Palermo si riappropria di un secolo di identità per tabulas, attraverso un lascito permanente come un’opera così vasta e necessaria e ponendosi accanto a città come Roma, Torino o Milano, così dinamiche nella settima arte. La narrazione della Palermo nel cinema è paradigma e metafora che dal passato volge al futuro, diminuendo il golfo tra la gente e il Sapere, evitando la stasi e la rimozione storica, punctum dolens così esiziale.”

I testi svelano l’epopea dei set palermitani sin dall’arrivo del cinematografo Lumière in città e la creazione della prima casa di produzione siciliana, la Lucarelli Film, e lo sviluppo delle imprese di produzione di Pino Mercanti e Francesco Alliata; e poi, dall’arrivo del sonoro alle trasposizioni letterarie, dalla Palermo nei cineromanzi ai film di “cappa e spada” e risorgimentali, continuando con le commedie, i mafia movie, i grandi cineasti (Blasetti, Germi, Visconti, De Sica, Rossellini, Rosi, Lattuada, i Taviani, Coppola, etc) che hanno scelto questa città-set, e poi gli “anni di piombo”, la “primavera” del cinema palermitano, fino a Tornatore, Ciprì e Maresco, Pasquale Scimeca, Roberto Andò etc., fino ad un’analisi del maestro Marco Betta sulla musica nel cinema palermitano, quindi la conclusione del Secondo millennio.

Pubblicato dall’Edizioni Lussografica, collana Cinefocus, prologo e prefazione sono di Goffredo Fofi e Nino Genovese, mentre la copertina di Antonella Granata.



Per maggiori informazioni:

https://www.as-cinema.com/



A ciascuno il suo (Petri 1967)

Il Gattopardo (Visconti 1963, set Palazzo Ganci)

Il giorno della civetta (Damiani 1968, Damiani sul set)

Il giorno della civetta (Damiani, 1968, Fotobusta)

Il padrino parte III (Coppola, 1991, Coppola, Teatro Massimo)

Il padrino parte III (Coppola,1991,Pacinoe Keaton, Bagheria)

Lucarelli Film, prima casa di produzione in Sicilia

Vespro siciliano (Pastina, 1949, soggettone)

Mi piace: Mi piace Caricamento...