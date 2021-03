Laura Pausini e Pinocchio nomination all’Oscar

Facebook



“Mank” candidato a 10 statuette. Per la prima volta due donne in corsa per la miglior regia. La cerimonia il 26 aprile

Laura Pausini e “Pinocchio” di Matteo Garrone candidati agli Oscar 2021. Annunciate le nomination per i premi che, quest’anno, sono arrivati alla 93esima edizione. Un’edizione che vedrà tra i protagonisti anche l’Italia: ‘Pinocchio‘ di Matteo Garrone ottiene infatti le candidature per i costumi e il trucco e le acconciature. E ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti è in gara per la miglior canzone originale di Laura Pausini.

‘Mank‘ è il film che ha conquistato quest’anno il maggior numero di candidature agli Oscar, 10. A seguire, con 6 nomination, un gruppo molto affollato formato da ‘The Father’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘Minari’, ‘Nomadland’, ‘Il processo ai Chicago 7’ e ‘Sound of Metal’.

Per la prima volta due donne sono candidate per la miglior regia: sono Emerald Fennell per ‘Una donna promettente’ e Chloé Zhao per ‘Nomadland’. Sono rispettivamente la sesta e la settima donna nominate nella storia dell’Academy. Zhao è anche la prima donna cino-americana candidate nella categoria. Non era mai successo prima che due registi asiatici fossero presenti nello stesso anno in cinquina (oltre a Zhao c’è il sudcoreano Lee Isaac Chung). Fennell è anche la prima regista candidata per la sua opera prima e la terza donna con tre nomination in un solo anno (le precedenti sono Sofia Coppola e Fran Walsh).

Le candidature sono state svelate in diretta dall’attore e cantante Nick Jonas e dall’attrice Priyanka Chopra. La cerimonia di premiazione avverrà in presenza e si svolgerà il 26 aprile contemporaneamente in vari luoghi, compreso il consueto Dolby Theatre di Los Angeles.

Steven Yeun è il primo asiatico-americano in gara come miglior attore protagonista. Chadwick Boseman, morto il 28 agosto 2020, è il settimo interprete a ricevere una nomination postuma. Candidata per l’ottava volta, Glenn Close ha già ottenuto una nomination ai Razzie Awards per lo stesso film: una coincidenza accaduta solo due volte in passato, nel 1981 con James Coco per ‘Solo quando rido’ e nel 1984 con Amy Irving per ‘Yentl’.

Buon successo dunque per l’Italia: ‘Pinocchio’ ottiene le candidature per i costumi e il trucco e le acconciature. Mentre ‘La vita davanti a sé’ è in gara per la miglior canzone originale di Laura Pausini. Niente da fare per ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi, fuori dalla categoria dei documentari.

