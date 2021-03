La guida di Dove per conoscere la Sicilia

Facebook



Venerdì 26 marzo DOVE di aprile, il mensile di viaggi e lifestyle di RCS MediaGroup diretto da Simona Tedesco, è in edicola con la nuova GUIDA SICILIA di 196 pagine, per la prima volta disponibile anche in versione audio sul canale “Le Guide di Dove” di Loquis, la piattaforma di geo podcasting. Una raccolta di 200 podcast che accompagnerà i lettori di Dove passo dopo passo alla scoperta dell’Isola: dai vicoli di Palermo ai templi greci di Selinunte.

I borghi gioiello dell’entroterra siciliano, le calette imperdibili lungo la costa, gli angoli incantati sui Monti Nebrodi e Peloritani, dove deliziarsi con il gusto dei piatti tradizionali, e i tanti altri contenuti della Guida di DOVE dedicata all’Isola saranno disponibili per i lettori nel consueto formato cartaceo e nell’esclusiva collezione di podcast, scaricabili dal sito e dall’app Loquis a 7,90 € o a soli 0,99 € con il codice sconto, disponibile all’interno della Guida Sicilia in edicola.

Il numero di aprile di DOVE propone, tra le varie idee, un trend del 2021: il viaggio on the road. Con un focus dedicato alle nuove auto e alla mobilità sostenibile, il giornale racconta quattro viaggi spettacolari da provare in Italia: dal Garda al Friuli Venezia Giulia, dalle Marche a Matera-Napoli. Tra le altre mete, il reportage sulla San Francisco Bay Area, il meraviglioso itinerario tra i borghi e i castelli da fiaba della Romantische Strasse, in Germania oltre a tanti suggerimenti per i weekend, come le gite alla scoperta delle piste ciclabili lungo i percorsi delle ferrovie dismesse.

Ascoli Piceno è, infine, la città da scoprire: un centro in pieno fermento, un vero e proprio laboratorio di idee, rivitalizzato da tanti giovani artigiani under 30 e molte start up.

