Insegnante di Gela con emorragia cerebrale: accertamenti su AstraZeneca

La Procura di Gela (Caltanissetta) ha aperto una inchiesta su una insegnante di 37 anni ricoverata in gravi condizioni in ospedale per una emorragia cerebrale. Lo scorso primo marzo la docente aveva fatto il vaccino AstraZeneca. Il Procuratore Fernando Asaro ha sequestrato le cartelle cliniche e tutta la documentazione sul vaccino. La donna ha avuto una emorragia cerebrale lo scorso 11 marzo e da allora è in Rianimazione. Sono in corso accertamenti preliminari “per verificare la situazione sanitaria dal momento del vaccino ad oggi”, come spiegano da ambienti giudiziari.

Anche il marito della donna, aveva avuto l’inoculazione di AstraZeneca. I pm stanno facendo accertamenti “preliminari sul lotto usato per il vaccino”. Ma, come apprende l’Adnkronos, fino a questo momento non è previsto il sequestro del lotto utilizzato per la giovane docente

Il lotto del vaccino è diverso rispetto a quello fatto dal maresciallo della Marina militare morto dopo il vaccino. (AdnKronos)

