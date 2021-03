“Ho sbagliato, chiedo scusa”: Merkel cancella lockdown a Pasqua

Facebook



Lockdown in Germania a Pasqua cancellato. Angela Merkel ci ripensa: la cancelliera ha deciso di fare marcia e ha annullato la proroga di restrizioni, divieti e misure fino al 18 aprile. Ad annunciarlo è stata la stessa cancelliera ai premier delle regioni, convocati a sorpresa oggi, dopo le critiche suscitate dall’esito della riunione di pochi Merkel si è assunta la responsabilità per l'”errore”: “Se possibile, deve essere corretto in tempo. Penso che sia ancora possibile. Questo errore è stato unicamente un mio errore”. Poi, in una breve dichiarazione alla stampa, ha chiesto “perdono a tutti i cittadini”. Il lockdown tecnicamente è in stand by: la stretta verrà attuata se l’incidenza, nel corso di una settimana, si manterrà superiore ai 100 casi per 100.000 abitanti per 3 giorni consecutivi.

“Non abbiamo sconfitto il virus”, aveva dichiarato giorni fa Merkel, al termine di una maratona negoziale in cui aveva annunciato la proroga delle rigide disposizioni relative ai giorni di Pasqua. Poi l’invito alla popolazione a restare a casa, con chiusura obbligatoria dei negozi, ad eccezione degli alimentari e dei supermercati, per i quali era prevista una deroga per il 3 aprile. I raduni pubblici erano stati generalmente vietati durante questo periodo, con i centri di test e di vaccinazione anti Covid-19.

Era stato deciso che le cerimonie pasquali sarebbero state virtuali, i raduni in privato limitati a cinque persone appartenenti a due nuclei famigliari diversi, escludendo dal conteggio chi ha meno di 14 anni.

“NESSUNA ALTERNATIVA A MISURE REVOCATE”

Non ci sarà alcuna alternativa al piano di restrizioni per i giorni di Pasqua concordato a livello federale e regionale in Germania e poi revocato per decisione di Merkel. Ad annunciarlo è stata la stessa cancelliera, che dopo la dichiarazione alla stampa per confermare la marcia indietro sulle nuove misure restrittive ed assumersi la responsabilità dell’accaduto si è presentata in parlamento per rispondere alle domande dei deputati.

Replicando al quesito di un parlamentare dell’opposizione Merkel ha spiegato che l’unica misura sarà quella, già decisa, di “tirare il freno di emergenza” sul progressivo allentamento delle restrizioni, con la sospensione dei piani di riapertura in presenza di un’incidenza superiore ai 100 casi per centomila abitanti per tre giorni consecutivi.

