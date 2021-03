Da aeroporto Trapani 6 nuove rotte Ryanair

Facebook



Ryanair incrementa la sua presenza all’aeroporto di Trapani Birgi per l’estate 2021 con sei nuove rotte. La programmazione della campagna irlandese prevede 11 rotte in totale che collegheranno Trapani con cinque Paesi; sei nuove rotte verso Roma Ciampino, Katowice, Malta, Pescara, Lamezia e Treviso; cinque collegamenti già operativi con Pisa, Bologna, Milano, Praga e Baden Baden-Karlsruhe. “Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione che continuerà nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di lanciare il nostro operativo rivisto per l’estate 2021 su Trapani che include sei nuove rotte – ha detto in conferenza stampa il Ceo di Ryanair Eddie Wilson – Ryanair è lieta di lanciare queste nuove rotte che permetteranno ai turisti di scoprire Trapani e la Sicilia occidentale e che giocheranno un ruolo essenziale nel supporto al recupero dell’occupazione locale e dell’economia regionale. I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021 e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo”.

“Quando il mio governo si è insediato, tre anni fa, l’aeroporto di Trapani era in una agonia che sarebbe presto evoluta al peggio – ha sottolineato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – Il lavoro svolto in questi anni, assieme ai vertici di Airgest, sta facendo sì che sullo scalo che serve buona parte dell’area occidentale della Sicilia si concentri una attenzione sempre maggiore dei turisti e delle compagnie aeree. E’ con piacere che accogliamo l’ulteriore, e oggi massiccio, impegno di Ryanair, nell’intensificare i collegamenti tra Trapani e cinque Paesi europei. Sono convinto che, quando saremo tutti vaccinati, e tornerà la voglia e la possibilità di viaggiare, ci troveremo a discutere di un ulteriore incremento dei collegamenti sul Vincenzo Florio”.

“Adesso spetta a noi tutti cogliere l’enorme opportunità che torna ad essere offerta – afferma il presidente di Trapani Airport/Airgest Salvatore Ombra – Tocca a tutte le amministrazioni attivarsi affinché le rotte operative siano promosse e sfruttate al meglio, perché saranno tutti i Comuni a beneficiarne, non solo quelli più vicini. Solo un piano promozionale integrato e sinergico potrà offrire ricadute positive a largo spettro. Auspico una risposta importante anche dalle realtà imprenditoriali così duramente colpite dalla pandemia. Adesso siamo tutti sulla stessa linea di partenza, vincerà chi correrà più veloce e con la vision più ambiziosa”. (AdnKronos)

