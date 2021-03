Colomba Bianca Sicilia si afferma al “Mundus Vini Spring Tasting”

Facebook



I vini di Colomba Bianca continuano a ricevere grandi attestati di stima da parte della critica internazionale. Le buone notizie per la cantina siciliana arrivano questa volta dalla Germania dove, all’interno di una delle più importanti competizioni enologiche di livello internazionale ed europeo, Mundus Vini Spring Tasting 2021, a primeggiare sono il Quarantanni Bianco Riserva 2019 e il Quarantanni Rosso Riserva 2018, al vertice della piramide qualitativa del marchio siciliano. Interessante anche il risultato ottenuto dai vini della linea Resilience, fiore all’occhiello della produzione di nicchia di Colomba Bianca e destinati a veri cultori del vino: conquistano ben due medaglie d’argento, con il Resilience Perricone 2020 e il Resilience Lucido 2020; quest’ultima etichetta riceve un ulteriore riconoscimento, dopo aver conquistato nel 2020 il Best of Show Sicily White Wine.

Un risultato di caratura internazionale per questa linea dedicata al concetto ‘resilienza’ in vigneto, dove il Catarratto, meglio conosciuto come Lucido, è protagonista di uno specifico progetto di recupero e valorizzazione da parte dell’azienda trapanese. La manifestazione Mundus Vini – giunta quest’anno alla sua 27ma edizione – rappresenta uno dei più importanti concorsi enologici in cui, per due volte all’anno, una giuria internazionale qualificata, composta da enologi, viticoltori, sommelier e giornalisti, passa al vaglio oltre 11.000 etichette suddivise in base alla categoria di prodotto, alla provenienza geografica e alle varietà dell’uvaggio.

Grandissimo apprezzamento in particolare per il Quarantanni Rosso Riserva, che, oltre a ricevere la medaglia d’oro insieme al Quarantanni Bianco Riserva 2019, ottiene la speciale menzione Best of Show SicilyRed. “Un risultato che ci riempie d’orgoglio – sottolinea Leonardo Taschetta, presidente di Colomba Bianca – e che corona in maniera importante, il percorso di crescita di questo specifico progetto produttivo, fondato sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni e su vigneti storici”. (AdnKronos)

