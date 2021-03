Ambasciata Usa Baghdad dirama allerta: “Minaccia attacchi con droni e razzi”

Facebook



L’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad ha diramato un’allerta per minacce alla sicurezza sottolineando che potrebbero essere presi di mira “senza preavviso” snodi di trasporto, luoghi pubblici, sedi governative ed interessi americani.

“C’è una minaccia di attacchi con droni e razzi contro i civili e altri obiettivi in Iraq”, ha dichiarato l’ambasciata in una nota, secondo quanto riferito dal sito dell’emittente ‘Rudaw’. Nelle scorse ore i gruppi della cosiddetta ‘Resistenza irachena’ hanno minacciato altri attacchi contro le forze Usa in Iraq.

“Le operazioni della resistenza sono state e resteranno contro le forze di occupazione e le loro basi e non colpiranno missioni diplomatiche”, afferma un comunicato riportato dal sito Shafaq con la minaccia di “raggiungere le forze di occupazione e le loro basi in ogni angolo” dell’Iraq.

