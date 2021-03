Al “Garibaldi” di Catania nuovo reparto pneumologia per pazienti Covid

Facebook



Shares

Sarà inaugurata lunedì 22 marzo a Catania, nei pressi dell’ospedale Garibaldi-Centro, la nuova struttura di pneumologia per pazienti Covid.

Al taglio del nastro parteciperanno il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore generale dell’Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola. Il nuovo reparto, all’interno dello storico Palazzo Signorelli, potrà contare su sedici posti letto di terapia sub intensiva convertibili, in caso di necessità, in posti di terapia intensiva. E stato realizzato dall’Arnas Garibaldi grazie al contributo dei fondi europei (Po-Fesr) e con il supporto della struttura commissariale per l’emergenza Covid, guidata da Tuccio D’Urso, soggetto attuatore per l’edilizia sanitaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...