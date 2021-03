A esponenti clan Cappello di Catania sequestrati beni per 500mila euro

Facebook



La polizia di Catania ha sequestrato beni per 500mila euro, ai fine della confisca, a due esponenti del clan Cappello: S. C., di 55 anni, e il figlio G. C., di 35, attualmente detenuti. Sigilli sono stati posti a un’impresa del settore della ristorazione nel centro storico, due appartamenti e un terreno in città, un’autovettura e a diversi rapporti finanziari ritenuti riconducibili a loro.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale su richiesta della Dda in coordinamento con il Questore su indagini della divisione Anticrimine e della Squadra mobile.

