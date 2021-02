Ultime Covid Italia: 307 decessi, 7.970 contagi. In Sicilia altre 22 vittime.

Facebook



Sono 7.970 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 307 morti che portano il totale a 91.580 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 144.270 tamponi, l’indice di positività è al 5,5%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.143 (+36 da ieri).

IN SICILIA. Sono 478 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 22.446. Sono invece 533 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola ci sono 38.932 positivi – 77 in meno rispetto a ieri – di cui 1.192 ricoverati in regime ordinario, 181 in terapia intensiva e 37.559 in isolamento domiciliare.

