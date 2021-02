Tunisina a Trapani aggredisce coppia al supermercato: scatta anche “Daspo”

Facebook



Shares

Primo “Daspo Willy” a una donna a Trapani. Si tratta di una cittadina di origini tunisine di 63 anni, già sottoposta a daspo urbano lo scorso maggio dopo essere stata sorpresa a svolgere l’attività di parcheggiatrice abusiva nelle zone appositamente individuate dal regolamento comunale.

La donna nei giorni scorsi si è resa protagonista di una vera e propria aggressione nei confronti di una coppia, che si era recata in un supermercato e a cui ha tentato di sottrarre il carrello per impossessarsi della moneta riposta nel meccanismo di blocco. Un’azione violenta durante la quale la 63enne non ha esitato a colpire i malcapitati con un ombrello. L’intervento di una volante della Polizia ha scongiurato che la situazione degenerasse e la donna è stata denunciata per tentate lesioni personali e violenza privata.

Pochi giorni dopo, nei corridoi dello stesso supermarket la coppia ha incontrato nuovamente la donna che ha assunto un atteggiamento intimidatorio. E in questo caso oltre al reato di minaccia le è stata contestata anche la violazione della normativa in materia di contenimento del Covid. Per via del Daspo adesso per due anni non potrà più accedere nell’area di parcheggio a servizio del supermercato e dell’esercizio di ristorazione limitrofo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...