Nessun Alt a Pink Floyd Legend: continuano i concerti in streaming

Facebook



Shares

Il protrarsi della chiusura dei teatri a causa dell’emergenza Covid 19 non ferma l’attività dal vivo dei Pink Floyd Legend che, dopo essersi esibiti, negli ultimi tre anni, davanti a più di 100mila spettatori, approdano su LiveNow, l’innovativa piattaforma internazionale che consente di assistere in streaming a concerti ed eventi sportivi di tutto il mondo. Ogni appuntamento sarà arricchito, inoltre, dalla presenza di vere ‘special guest che sveleranno incredibili rarità come vinili, manifesti, spartiti.

Appuntamenti che, grazie all’esecuzione live dei più grandi successi, oltre al racconto di aneddoti e storie, offrirà al pubblico un nuovo modo per riscoprire e rivivere l’infinita bellezza della musica dei Pink Floyd, la formazione divenuta, grazie a 50 anni di musica, uno dei capisaldi rock di tutti i tempi. Talking About è una co-produzione Menti Associate, Giokat, LIVEnow. Biglietti su www.live-now.com. Singolo evento 4,99 euro Abbonamento a 3 eventi, 9,99 euro

In programma il 25 febbraio ‘The Wall’, uno dei concept album più acclamati di tutti i tempi. ‘The Wall’ è una vera e propria opera rock costruita sui temi dell’abbandono e dell’isolamento personale. Da questo disco ne è scaturito uno dei brani più conosciuto al mondo, ‘Another Brick In The Wall’, che raggiunse le vette delle classifiche di Usa e Uk. Divenne successivamente un film, diretto da Alan Parker con le animazioni di Gerald Scarfe e l’interpretazione magistrale di Bob Geldof, nel ruolo di Pink. L’11 marzo, invece, ‘in scena’ ‘The Later Years’, il periodo post Roger Waters, con i più grandi successi di ‘A Momentary Lapse Of Reason’, ‘The Division Bell’ e ‘The Endless River’.

Mi piace: Mi piace Caricamento...