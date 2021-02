L’imprenditrice siciliana Adriana Santanocito al “Women 2021-2027”

Facebook



Ci sarà anche il Terziario Donna Confcommercio Catania al WOMEN 2027, l’incontro tra le Europarlamentari e 100 imprenditrici italiane per fare networking e confrontarsi sulla programmazione EU 2021-2027.

E sarà ben rappresentato dall’imprenditrice siciliana Adriana Santanocito con la sua start up Ohoskin srl – l’alternativa vegana e made in Italy alla pelle animale creata da cactus e arance per un uso nel design d’interno e nell’automotive, consigliera nel gruppo Terziario Donna Confcommercio Catania con delega all’innovazione – nel pitch For a better world.

WOMEN 2027 si svolgerà in versione online i prossimi 25 e 26 febbraio per non perdere il momento di avvio della nuova programmazione europea e fornire subito un contributo concreto, qualitativo, collaborativo e di orientamento alle aziende, con particolare attenzione a quelle al femminile, rispetto agli indirizzi strategici europei e all’apertura delle numerose possibilità di finanziamento. Attenzione, dunque, sul ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale e sui loro modelli di business.

WOMEN 2027 #2 – Online Edition, organizzato da Donne Si Fa Storia e Unioncamere Lombardia in collaborazione con Unioncamere del Veneto, Unioncamere Piemonte e Unioncamere Nazionale, prevede il pomeriggio del 25 febbraio il dialogo tra le Europarlamentari italiane e 100 imprenditrici di alto profilo da tutta Italia. Sarà il momento per fare domande, confrontarsi, conoscere dati, best case e storie di imprese e imprenditrici che stanno gestendo con soluzioni innovative il periodo Covid e che già stanno operando attivamente per affrontare le sfide del nostro presente e prossimo futuro.

La mattina del 26 febbraio è il momento dei tavoli operativi. In primis quello del Ministero per lo Sviluppo Economico con un focus sulla strategia “Cantiere PMI” e la Legge di bilancio 2021 Art.17 – Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile. Le imprenditrici potranno presentare le loro proposte progettuali in 2 boosting superlab e formulare proposte concrete nei 3 workshop per quanto riguarda la rigenerazione urbana ed il crowdfunding civico, gli strumenti finanziari per la Green Energy ed il valore strategico della Heritage Innovation e delle Imprese Creative e Culturali. WOMEN 2027 produrrà un manifesto in 10

punti su cui confrontarsi e misurarsi rispetto ai risultati raggiunti nelle future edizioni dell’evento.

