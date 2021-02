Italia e Canada insieme al 1° Forum Internazionale “Pace Sicurezza”

Facebook



Italiani e canadesi insieme al 1° Forum “Pace Sicurezza e Prosperità” svoltosi in webinar, l’argomento trattato è stato il seguente “Governance post-conflitto: dalla Seconda Guerra Mondiale al XXI secolo”. Lezioni apprese (e riproposte)”. Il Forum è nato con l’intento di preservare la memoria dei caduti di tutte le parti in conflitto durante l’Operazione “Husky” del luglio 1943, per rinnovare il significato del loro sacrifico e infondere, nelle giovani generazioni i valori della Pace, della Sicurezza e della Prosperità.

Organizzato dal Hcol. Steve Gregory (CA) con il suo team, in collaborazione con la Canadian Defence Academy, il Comando Militare Esercito Sicilia di Palermo e con il supporto della Regione Siciliana. L’evento ha ottenuto importanti contributi culturali da Istituti di Formazione militare, Storici, Ricercatori, Scrittori, Analisti, con il coinvolgimento di diversi Licei e Istituti scolastici della Sicilia. Due giornate dedicate alla ricerca e alla scoperta della verità storica, che sono servite a gettare le basi per altre future collaborazioni.

Il Comando Militare Esercito Sicilia, ha realizzato un concorso dedicato ai giovani coinvolgendo alcuni Licei e Istituti scolastici dell’isola, con l’obiettivo di far conoscere la storia e in particolare l’Operazione “Husky” del luglio 1943. “Sono stati diversi i contributi inviati, tutti meritevoli di vincere – ha dichiarato il ten. col. Carlo Uberto Massimo – ma alla fine abbiamo scelto il lavoro prodotto dal Liceo ‘Bonaventura Secusio’ di Caltagirone – Sede staccata di Vizzini, coordinato dalla prof.ssa Simona Riggio e presieduto dalla dirigente Concetta Mancuso. Un ringraziamento particolare all’Istituto ‘Michelangelo Bartolo’ di Pachino secondo classificato e all’Istituto ‘Pietro Branchina’ di Adrano terzo classificato”.

L’evento è stato moderato dal prof. Emanuele Sica (CA), che ha curato l’aspetto accademico, mentre il coordinamento tecnico è stato realizzato dal prof. Richard Martin (CA). Due giornate intense con importanti relazioni storiche, intervallate da diversi contributi che hanno evidenziato l’importanza delle operazioni di pace, dal dopo guerra ad oggi, le quali hanno accompagnato le iniziative dei governi canadesi e italiani. Il Forum è servito anche a ricordare il percorso intrapreso dalla 1^ Divisione canadese subito dopo lo sbarco in Sicilia, da Pachino ad Adrano, oggi conosciuta come la lunga marcia del “Ricordo & la Pace”. Durante il forum sono stati ringraziati: il dott. Alfio Caruso di Caltagirone e il dott. Angelo Plumari di Regalbuto, artefici e protagonisti della marcia, che ci si augura possa essere ripetuta nei prossimi anni.

I lavori si sono conclusi con gli interventi di saluto del gen. div. Maurizio Angelo Scardino Comandante del “Comando Militare Esercito Sicilia”, dell’ambasciatrice canadese a Roma Alexandra Bugailiskis, dell’ambasciatore canadese all’Onu Bob Rae e della prof.ssa Concetta Mancuso dirigente del Liceo “Secusio”. In conclusione il prof. Gaetano Arnao vicegovernatore della Regione siciliana, si è complimentato con gli organizzatori per la felice riuscita dell’evento e per l’eccellente coinvolgimento degli studenti siciliani ed ha dichiarato: “assicuro con piacere il coinvolgimento della Regione siciliana a sostegno dei programmi comuni, ancora in itinere”.

