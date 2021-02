Giochi pericolosi. Cina: nave da guerra Usa in Stretto Taiwan

Facebook



Ministero Esteri, "tuteleremo sovranità e integrità, Washington giochi ruolo costruttivo"





Un nave da guerra americana ha attraversato lo Stretto di Taiwan per la prima volta dall’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca. Il transito del cacciatorpediniere USS John S McCain “nello Stretto di Taiwan dimostra l’impegno degli Stati Uniti a un Indo-Pacifico libero e aperto – sottolinea una della Settimana Flotta della Marina Militare Usa – I militari degli Stati Uniti continueranno a volare, navigare e operare ovunque consentito dal diritto internazionale”.

Pechino vede come una “provocazione” il passaggio di navi da guerra Usa nello Stretto di Taiwan (così come la vendita di armamenti a Taipei) e considera l’isola una “provincia ribelle”.

“La Cina continuerà a restare in stato di massima allerta, pronta a gestire minacce e provocazioni e a tutelare con determinazione la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. E, in dichiarazioni riportate dall’agenzia Xinhua, ha aggiunto l’auspico che gli Usa “giochino un ruolo costruttivo per la pace e la stabilità nella regione, invece di fare il contrario”.

Lo scorso anno, riporta la Cnn sulla base dei dati forniti dalla Settima Flotta Usa, per 13 volte navi da guerra americane hanno attraversato lo Stretto di Taiwan, un ‘record’ dai 12 transiti registrati nel 2016, ultimo anno della presidenza di Barack Obama.

Su Taiwan, ha detto Antony Blinken nell’udienza di conferma alla sua nomina a segretario di Stato Usa , “c’è stato un forte e lungo impegno bipartisan” e “rientra in questo impegno garantire che Taiwan sia in grado di difendersi da aggressioni e questo è un impegno che andrà assolutamente avanti con un’Amministrazione Biden”.

Nei primi giorni dall’arrivo di Biden alla Casa Bianca, Taiwan ha denunciato per due volte incursioni di caccia cinesi nel suo spazio aereo.

