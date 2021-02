Finanza scopre imprenditore Acese con falsa residenza in Svizzera per evadere il fisco

Facebook



Shares

Una falsa residenza in Svizzera per nascondere al fisco italiano redditi per circa 9 milioni di euro.

Nel mirino dei controlli della Guardia di finanza di Catania sono finiti un imprenditore del settore immobiliare e sua moglie cui è stato contestato il trasferimento fittizio della propria residenza in Svizzera, finalizzato a fruire di una minore tassazione.

Gli investigatori della Tenenza di Acireale hanno verificato come dal 2014, anno del trasferimento formale in Svizzera, in realtà i coniugi hanno continuato a risiedere in Italia, trovandosi qui la maggior parte dei loro interessi personali ed economici come la famiglia, diversi immobili, la disponibilità di auto e le società coamministrate con i figli.

I due avrebbero così nascosto al fisco italiano redditi, provenienti da investimenti bancari, conti corrente e depositi titoli, per un totale di quasi 9 milioni di euro, oltre che da un immobile di pregio del valore di circa 560mila euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...