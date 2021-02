Domani a Palermo il Primo Forum internazionale “Pace, sicurezza, prosperità”

Facebook



Shares

A Palermo prende il via domani giovedì 18 febbraio, per concludersi il 19 febbraio, il Primo Forum Internazionale ‘Pace, sicurezza, prosperità’ organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa e il Comando militare Esercito in Sicilia. “Italiani e canadesi insieme nell’intento di preservare la memoria dei Caduti di tutte le Parti in conflitto durante l’Operazione “Husky” del luglio 1943, rinnovare il significato del loro sacrificio e infondere, soprattutto nelle generazioni più giovani, i valori di Pace, Sicurezza e Prosperità, promuovono il Primo Forum internazionale ‘Pace, sicurezza e prosperità’, come si legge in una nota.

“Un’occasione d’incontro e di discussione che si ripeterà annualmente e che quest’anno – causa le limitazioni dovute alla pandemia in corso – avrà luogo in remoto su piattaforma Zoom, con il titolo di: “Governance post-conflitto: dalla Seconda Guerra Mondiale al XXI secolo. Lezioni apprese (e riproposte)” nei giorni 18 e 19 febbraio 2021, a partire dalle ore 15.30”. Il programma consultabile al seguente link: https://cdainstitute.ca/calendario-della-conferenza/

“Al fine di consentire alla regia di inviare per tempo l’invito al webinar e, contestualmente, rendere disponibili maggiori informazioni sull’iniziativa” l’organizzazione invita a “volersi registrare all’evento online al seguente link: https://cdainstitute.ca/registrazione-italiana-alla-conferenza-psp/”. Il coinvolgimento della Sicilia è stato particolarmente importante, soprattutto nel settore scolastico (concorso tra le scuole superiori). Tre finalisti si contenderanno il primo posto in seno al forum. Sono tra l’altro attese più di 500 connessioni da 12 Paesi stranieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...