Denunciata a Palermo baby gang in azione

Colpi di bastone contro gli arredi urbani, i cestini dei rifiuti e persino contro alcune telecamere installate lungo i muri perimetrali di via Maqueda, nel centro storico di Palermo. La polizia ha identificato e denunciato la baby gang responsabile, negli ultimi giorni, di ripetuti atti vandalici, schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica.

Un “desolante spaccato – sottolineano dalla questura – fatto di gratuite scorrerie a tarda sera e notturne nel corso delle quali giovani e giovanissimi si sono resi responsabili, in più circostanze, del danneggiamento di arredi urbani”. Due i procedimenti giudiziari avviati, uno presso la magistratura ordinaria e l’altro presso la procura per i minorenni. Gli indagati sono stati denunciati a piede libero e sanzionati anche per la violazione di norme attinenti la profilassi pandemica.

