Appello urgente per emergenza Covid, serve donazione plasma al Policlinico di Catania

Raccogliamo l’appello della moglie di un noto farmacista catanese, ricoverato per Covid al Policlinico di Catania. Serve con estrema urgenza plasma iperimmune da persone che sono guarite dall’infezione da Sars-nCov2 (Covid).

Chi può donare il plasma iperimmune? Il potenziale donatore deve rispondere ai criteri di idoneità di qualsiasi donatore di sangue, deve essere un paziente guarito dal Covid-19 almeno da 28 giorni, deve essere negativo al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2, deve avere più di 18 anni e meno di 65. Dalla donazione sono escluse le donne che hanno avuto gravidanze, anche non portate a termine, e chiunque abbia una storia di precedenti trasfusioni, indifferentemente se uomo o donna. Eventuali deroghe ai criteri di idoneità alla donazione si baseranno su una puntuale valutazione del medico, che deve te​nere in considerazione i potenziali rischi della donazione bilanciandoli con i benefici per il ricevente.

Il potenziale donatore dovrà recarsi al Policlinico di Catania, presso il Centro Trasfusionale sito all’edificio 7 di via Santa Sofia 78. Il plasma servirà per Sergio Marino (farmacista).

