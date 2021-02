A marzo l’ultimo libro di Kazuo Ishiguro

Facebook



Conto alla rovescia per l’uscita di “Klara and the Sun”, il primo romanzo dello scrittore britannico di origine giapponese Kazuo Ishiguro, 66 anni, da quando ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 2017: sarà pubblicato il prossimo 2 marzo nel Regno Unito dall’editore Faber (in Italia è atteso da Einaudi a maggio) ed è salutato in questi giorni dalla stampa inglese come uno dei grandi eventi editoriali dell’anno.

Tecnicamente “sotto embargo” fino alla vigilia, l’atteso romanzo appare oggetto di una sapiente strategia di marketing: ci sono, infatti, già recensioni su riviste specializzate in novità librarie come “Publishers Weekly” (“Questo abbagliante lavoro è una delizia”) e “Kirkus Reviews” (“Una favola inquietante di un mondo solitario e moribondo che è del tutto troppo plausibile”). Estratti in esclusiva sono stati pubblicati su “The Guardian” e il quotidiano inglese sta chiedendo anche a vari autori famosi di indicare i “romanzi di Kazuo Ishiguro più vicini ai loro cuori”. Hanno già aderito alla rubrica “Il mio Ishiguro preferito” Margaret Atwood e Ian Rankin.

La nuova storia del Premio Nobel è raccontata dal punto di vista di Klara, un sistema di intelligenza artificiale che, dal suo luogo di osservazione, un negozio, vede i clienti e i passanti sulla strada e quindi spera di essere acquistata da un essere umano. Ma quando emerge la possibilità concreta di essere comprata e portata a casa da un cliente, Klara comprende che non è il caso di investire troppo nelle promesse degli umani. Il romanzo è stato acquistato a scatola chiusa dalla casa produttrice 3000 Pictures per farne un film. Sarà prodotto da David Heyman mentre Ishiguro dovrebbe essere lo sceneggiatore.

L’ultimo romanzo di Ishiguro è “Il gigante sepolto” uscito in contemporanea mondiale nel 2015 (in Italia da Einaudi, che ha pubblicato tutti i suoi libri): è ambientato in una versione semi-mitica dell’antica Gran Bretagna, tra orchi e draghi, dove una vecchia copia, Axl e Beatrice, viaggiano alla ricerca del figlio.

Nel 2005 il suo romanzo “Non lasciarmi”, una parabola di fantascienza ambientata in una versione distopica dell’Inghilterra, fu selezionato per il Booker Prize.

Tra i suoi libri spicca “Quel che resta del giorno” (portato al cinema da James Ivory con Anthony Hopkins e Emma Thompson, ottenendo otto nomination all’Oscar).

