USA: deputata repubblicana chiede impeachment per Biden

Facebook



Shares

Marjorie Taylor Greene, sostenitrice della tesi complottista di estrema destra QAnon, ha presentato una serie di documenti

La deputata repubblicana dello Stato della Georgia Marjorie Taylor Greene, sostenitrice della tesi complottista di estrema destra QAnon, ha presentato una serie di documenti per chiedere l’impeachment di Joe Biden il giorno dopo il suo insediamento come presidente degli Stati Uniti.

”Il presidente Joe Biden non è adatto a ricoprire l’incarico”, ha detto Greene, sostenendo un presunto ”inquietante abuso di potere” da parte di Biden quando era vice presidente di Barack Obama. Lo ha annunciato lei stessa sul suo account di Twitter.

Come riporta il quotidiano The Hill, Greene ha accusato Biden di “favorire la corruzione” e di “palese nepotismo” utilizzando la sua posizione come vice presidente a favore di suo figlio Hunter.

“Il presidente Joe Biden non è idoneo a ricoprire la carica di presidenza. Il suo abuso di potere come vicepresidente del presidente Obama è stato ampio e inquietante”, ha dichiarato Greene. “Il presidente Biden ha dimostrato che farà tutto il necessario per salvare suo figlio Hunter e riempire le tasche della sua famiglia con denaro proveniente da società energetiche straniere corrotte”, ha aggiunto. (AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...