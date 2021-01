Morto Alberto Grimaldi, produttore di “Salò” e “Ultimo tango a Parigi”

Facebook



E’ morto all’età di 95 anni Alberto Grimaldi, storico produttore dei film di Sergio Leone e delle pellicole scandalo come ‘Ultimo tango a Parigi’ di Bernardo Bertolucci e “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pier Paolo Pasolini.

La notizia della sua scomparsa è stata data a “Variety” dal figlio Maurizio, il quale ha chiarito che il padre è morto per cause naturali.

Napoletano, classe 1925, dopo gli studi in giurisprudenza, Grimaldi ha fondato nel 1962 la società di produzione Pea con la quale ha prodotto il western spagnolo “L’ombra di Zorro”. Nel corso della sua quarantennale carriera, Grimaldi ha prodotto 80 pellicole tra le quali quasi tutte quelle di Pasolini, “Satyricon”, “Casanova” l’episodio “Toby Dammit” da “Tre passi nel delirio” e “Ginger e Fred” di Fellini e gli “spaghetti western” di Sergio Leone e “Gangs of New York” di Martin Scorsese, che è stata la sua ultima produzione.

Nella foto, Marlon Brando nel film “Ultimo tango a Parigi”.

