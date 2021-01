Mafia, “Volevano uccidere il conduttore di Report”

Facebook



La mafia voleva uccidere il conduttore di “Report’”, Sigfrido Ranucci. La rivelazione in un video pubblicato sul profilo Twitter della trasmissione di Rai3 in cui Francesco Pennino, intervistato dallo stesso Ranucci nella puntata di “Report” in onda ieri sera, rivela che i Madonia volevano uccidere il giornalista nel 2010, dopo la pubblicazione del libro “Il Patto”, scritto a quattro mani dallo stesso Ranucci e da Nicola Biondo. La decisione, secondo quanto rivela Pennino che in quel periodo si trovava in carcere e aveva incontrato alcuni esponenti della famiglia Madonia, non fu messa in atto perché stoppata da Matteo Messina Denaro, personaggio più influente della mafia e tuttora latitante. “I Madonia volevano pagare per ammazzarti”, dice nel video Pennino a Ranucci.

