IL PERSONAGGIO. Chi è Ciampolillo, voto in extremis al Senato

L’ex M5S, da un anno nel Gruppo Misto, protagonista della convulsa votazione per la fiducia al Governo

Alfonso Ciampolillo, detto “Lello”. E’ lui il protagonista della convulsa serata al Senato, che si conclude con la fiducia al Governo: 156 voti a favore dell’esecutivo al termine di una giornata ad alta tensione. L’ultimo brivido lo regala il senatore Ciampolillo. Arriva tardi o in tempo per la seconda chiama? Mistero e la presidente Casellati deve far ricorso al Var. Ciampolillo, secondo le immagini, arriva in Aula in anticipo rispetto al fischio finale. Vota sì, sipario. Ma chi è il protagonista a sorpresa della seduta? Nato a Bari, 49 anni da compiere il 2 febbraio, professione impiegato prima dello sbarco in politica. Ciampolillo è stato eletto con il M5S nel marzo 2018. Ha lasciato il Movimento circa un anno fa: il 5 febbraio 2020 è entrato nel Gruppo Misto. Nella prima parte della sua avventura ha fatto parte della Commissione Esteri. Attualmente siede nella Commissione per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Il profilo Facebook verificato del senatore pugliese offre qualche spunto e qualche elemento. “Il vaccino deve essere una libera scelta dei singoli cittadini”, scrive Ciampolillo in uno degli ultimo post, abbinati all’hashtag #freevax. “La mascherina è obbligatoria per limitare la diffusione del coronavirus ma in realtà blocca solo quello dell’influenza. Non vi sentite neanche un po’ presi in giro?”, scrive in un altro messaggio. Quindi spazio a post a ‘tema vegan’ e altri favorevoli alla legalizzazione della cannabis. In mezzo, messaggi che criticano aspramente l’adozione di misure restrittive nell’emergenza Covid. (AdnKronos)

