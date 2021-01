Droga e rapine, confiscati a Palermo beni per oltre 500mila euro a 41enne

Facebook



Beni per oltre 500mila euro sono stati confiscati dalla polizia di Palermo a Marco Marsala, 41 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo su proposta del questore.

Secondo i magistrati, il suo negozio di detersivi in via dell’Orsa Minore “era diventato un punto di riferimento e piazza di spaccio per il quartiere”. Ma non solo. Marsala sarebbe anche coinvolto in rapine furti messe a segno ai danni di uffici postali e banche.

La confisca ha riguardato tre immobili – una villa unifamiliare ad Altavilla Milicia e due appartamenti in via Villagrazia a Palermo – e 4 rapporti finanziari.

Con lo stesso decreto, il tribunale ha stabilito per Marsala l’obbligo di soggiorno per la durata di tre anni.

