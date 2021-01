Covid Sicilia, 58 contagi dopo festa privata

Facebook



Focolaio Covid in Sicilia: 58 persone di Capizzi, piccolo centro del messinese, sono risultate positive a causa di un focolaio che si è sviluppato dopo una festa privata in un locale di Nicosia (Enna) che si sarebbe tenuta lo scorso 20 dicembre. Altre 25 persone sono adesso in attesa dei risultati del test.

Si dice “molto preoccupato” il sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso: “La situazione è molto critica. Non possiamo permetterci di sottovalutare l’emergenza sanitaria che sta modificando le nostre abitudini di vita”.

Il sindaco ha comunicato la situazione all’assessorato regionale alla Salute e, “se la situazione dovesse aggravarsi, sarà inevitabile richiedere l’istituzione della zona rossa”, ha detto.

