Covid Italia: 420 morti e 8.561 contagi. In Sicilia altre 34 vittime.

Facebook



Shares

Sono 8.561 i contagi da Coronavirus in Italia resi noti oggi, 25 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 420 morti.

IN SICILIA. Altre 34 vittime e 875 nuovi contagi da Covid .

Nell’isola il numero degli attuali positivi è pari a 47.654 (valore più elevato dall’inizio della pandemia), 1.229 in più rispetto alla settimana precedente, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 45.996, ossia 1.201 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1.658, di cui 227 in terapia intensiva: rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 28 unità (di cui +19 in terapia intensiva).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 121 nuovi ingressi in terapia intensiva (in aumento dell’8 per cento rispetto ai 112 della settimana precedente). Il numero dei guariti (78.872) è cresciuto di 7.557 unità rispetto alla settimana scorsa. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 60,8 per cento (era il 59,1 per cento domenica scorsa). Il numero dei deceduti, pari a 3226, è aumentato di 237 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,5 per cento (come domenica scorsa). Infine, i ricoverati complessivamente rappresentano il 3,5 per cento degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5 per cento).

Mi piace: Mi piace Caricamento...