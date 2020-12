Variante Covid, scontri tra camionisti e polizia al porto di Dover

Facebook



Shares

Scontri tra camionisti e poliziotti si sono registrati agli imbarchi di Dover, dove i tir erano stati bloccati dalle autorità francesi per cercare di contenere la diffusione della variante inglese del coronavirus. Lo riferisce la Bbc mostrando le foto degli agenti di polizia che cercano di respingere i camionisti che tentano di entrare in porto. Migliaia di camionisti sono rimasti bloccati nel Kent impossibilitati ad attraversare la Manica per due giorni.

Le migliaia di tir bloccati dopo lo stop agli arrivi dalla Gran Bretagna imposto domenica dalle autorità francesi, ripartiranno “questa mattina”, ma serviranno “un paio di giorni” prima che venga smaltito il traffico che si è accumulato. Lo ha annunciato il segretario di Stato britannico per l’Edilizia abitativa, le Comunità e il Governo locale, Robert Jenrick, in un’intervista all’ Lbc’.

“Le forze armate ci aiuteranno a mettere in atto delle procedure nel corso della giornata” in modo che venga organizzato un sistema per effettuare i tamponi “all’aeroporto di Manston e in altre località del Kent”, ha aggiunto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...