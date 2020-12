Sondaggio: Lega al top davanti a Pd ma vincono indecisi

Natale con 70mila agenti: mancano solo i carri armati dietro l’angolo

Facebook Shares di Salvo Barbagallo Certo, se un Governo per fare rispettare le “regole di buon senso” mette in strada per evitare eventuali assembramenti per il cenone di Natale e Capodanno ben settantamila agenti, più quelli normalmente in servizio, con in aggiunta le forze dell’Arma dei Carabinieri, Guardia...