Scompare a 100 anni Fanny Waterman, leggendaria pianista britannica

Facebook



Shares

Fanny Waterman, la leggendaria insegnante britannica di pianoforte che ha fondato il famoso Leeds International Piano Competition, è morta all’età di 100 anni. Lo ha annunciato la Bbc precisando che il decesso è avvenuto ieri in una casa di cura di Ilkley, nello Yorkshire.

Dame Fanny Waterman, nata nel 1920 a Leeds, in Inghilterra, fin da giovanissima ha mostrato il suo talento vincendo una borsa di studio al Royal College of Music di Londra. Dopo una formidabile carriera come pianista, ha deciso di seguire la sua vocazione per l’insegnamento. Insignita numerosi premi, nel 2010 è divenuta membro onorario della Royal Philharmonic Society. Nel 1961 Waterman ha fondato la Competizione internazionale di Leeds, palcoscenico ambito dai più virtuosi talenti internazionali del pianoforte, da lei diretta per 54 anni, fino al 2015, quando si è dimessa dall’incarico al compimento del 95esimo compleanno. E’ autrice anche di libri per apprendere a suonare il pianoforte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...