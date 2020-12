Natura delle rivendicazioni indipendentiste siciliane

Facebook



L’obiettivo del presente articolo:

Sul travagliato periodo intercorso tra la preparazione dello sbarco degli Alleati in Sicilia e le vicende che portarono la Sicilia ad ottenere lo Statuto Autonomo Speciale numerosi e qualificati autori hanno scritto autorevolmente, fornendoci una enorme quantità di dati relativi alla organizzazione ed alle lotte condotte in Sicilia sia dal M.I.S. che dall’E.V.I.S. ed all’attività dei nuovi partiti italiani che permettono, a chi ha interesse, voglia e pazienza di leggerli, una lettura organica di quelle vicende. Il presente, sintetico articolo ha il solo scopo di evidenziare alcuni dati relativi alla rappresentanza del M.I.S. nei vari contesti territoriali isolani all’indomani dell’approvazione dello Statuto Autonomistico Speciale della Sicilia, in occasione delle elezioni politiche del 2 giugno 1946. Abbiamo ritenuto, dato il limitato orizzonte in cui si proietta il presente articolo, di mettere in evidenza i dati relativi ai comuni in cui il M.I.S. è stato più rappresentativo ed i comuni in cui, invece, è stato meno rappresentativo. I dati sono stati organizzati in 9 tabelle distinti per singola provincia assieme a due tabelle generali riassuntive per l’intera Sicilia.

Ci è stato particolarmente utile il testo di Aurora Corselli e Lidia De Nicola Curto “ Indipendentismo e indipendentisti nella Sicilia del dopoguerra” – Vittorietti Editore – Palermo 1984. L’iniziale raggruppamento dei dati elettorali potrebbe, in un successivo e più approfondito studio, essere correlabile alla individuazione delle condizioni socio-ambientali e dei soggetti che, per i loro ruoli o per la loro influenza su alcune comunità, potrebbero aver determinato dei risultati particolarmente rilevanti in ampia o bassa rappresentatività del M.I.S. nelle elezioni politiche del 2 giugno 1946.

Appare comunque utile mettere in evidenza la composizione del nucleo politico centrale del M.I.S., così come viene descritto da Giuseppe Carlo Marino nella sua prefazione al testo della Corselli e della De Nicola Curto, precedentemente citato. Dice Giuseppe Carlo Marino: “ La compiuta ‘ radiografia’ della membership separatistica, realizzata dalle due studiose palermitane, mette inequivocabilmente in evidenza, ai vari livelli delle ‘ forze attive’ analizzate, la schiacciante preponderanza di esponenti del ceto agrario privilegiato e della borghesia medio-alta degli affari e delle professioni, in un contesto dinamizzato da una vivace, pittoresca, e talvolta tumultuosa, presenza giovanile ( studenti medi e universitari, in un periodo nel quale, a parte le eccezioni, era vistosissimo il carattere elitario e di classe della scolarità superiore), al segno di ‘ideali’, dai contenuti quasi sempre ineffabili, e comunque eterogenei e contraddittori, talvolta adottati per comodo politico ed enfatizzati con astuto calcolo. Ecco, in dettaglio, il dosaggio autentico delle forze che costituivano l’area del protagonismo separatistico: ‘ ben il 44,80 % della militanza era costituito da agrari ( 23,27 % ) e professionisti ( 21,52)’. Questo blocco – scrivono ancora le due studiose – ‘ affiancato e per qualche verso integrato dall’apporto minoritario di elementi del settore industriale ( 4,24 % ), di artigiani ( 4,17 % ), di commercianti e simili ( 8,05 % ) e di impiegati ( 6,81 % ), aveva l’opportunità di avvalersi di una massa di manovra costituita dagli studenti ( 22,40 % ). […] I ceti popolari, in tutta la loro variegata composizione sociale, dagli operai ( 2,34 % ) ai contadini ( 1,90 % ), all’eterogenea categoria degli addetti ai servizi ( 1,02 % ) costituiscono una porzione minima, pressoché insignificante, dell’universo di militanza separatista registrato dal nostro campione.”

In questo articolo non può essere approfondita la problematica volta ad individuare le scaturigini e le ragioni dell’iniziale vasto successo del movimento separatista. Andrebbero in altra sede valutate, ad esempio, le valutazioni contenute nel rapporto del Generale dei Carabinieri Amedeo Branca del 18 febbraio 1946 diretto al Comandante Generale dei Carabinieri Brunetto Brunetti, nel quale si affermava che: “ […] è noto che il movimento separatista e la maffia hanno fatto causa comune e che i capi del movimento, di cui si è discorso, si debbono identificare per lo più fra i capi della maffia dell’isola.[…]” Così come sono da valutare attentamente le affermazioni di Palmiro Togliatti nel suo discorso ai dirigenti della Federazione Comunista messinese del PCI, l’11 novembre 1947, citate da F. Renda nel suo testo ‘ La Questione Siciliana’, laddove il leader comunista sottolineava il ruolo democratico di un’ampia parte della ‘ piccola e media borghesia’ che si ritrovò sul fronte delle rivendicazioni di Finocchiaro Aprile, in conseguenza degli eccessi commessi dallo Stato e dai partiti ‘ nei confronti di tutti coloro che parlavano il linguaggio separatista. Vediamo, adesso, quale fu il risultato politico-rappresentativo del M.I.S. alle elezioni politiche del 2 giugno 1946, i cui dati sono stati tratti e disaggregati dal testo delle due studiose palermitane prima citate.

Provincia di Palermo

N. COMUNE ELETTORI VOTANTI VOTI M.I.S. % M.I.S. 1 Bolognetta 1396 1295 776 69,92 2 Aliminusa 957 893 245 27,43 3 Altofonte 3168 2744 736 26,82 4 Caccamo 5296 4652 1215 26,11 5 Cefalà Diana 735 648 169 26,08 1 Balestrate 4161 3662 12 0,32 2 Cinisi 4555 3927 31 0,78 3 Altavilla Milicia 2336 2105 19 0,90 4 Castelbuono 6963 6193 62 1,00 5 Chiusa Sclafani 3645 3320 40 1,20

Provincia di Agrigento

N. COMUNE ELETTORI VOTANTI VOTI M.I.S. % M.I.S. 1 Realmonte 2280 2055 925 45,01 2 Castrofilippo 2785 2561 718 28,03 3 Bivona 3314 2928 594 20,28 4 Casteltermini 7364 6437 1132 17,58 5 Grotte 5317 4740 607 12,80 1 Calamonaci 1086 1039 3 0,28 2 Cattolica Eraclea 5768 5280 17 0,32 3 Cammarata 4615 4163 16 0,38 4 Ravanusa 9190 8536 43 0,50 5 Camastra 1945 1747 9 0,51

Provincia di Trapani

N. COMUNE ELETTORI VOTANTI VOTI M.I.S. % M.I.S. 1 Poggioreale 1894 1712 370 21,61 2 Gibellina 4171 3649 400 10,96 3 Calatafimi 7466 6496 492 7,57 4 Alcamo 23964 20055 1121 5,58 5 Salemi 11573 9151 504 5,50 1 Pantelleria 6758 5551 14 0,25 2 Castellammare Del Golfo 11669 9463 44 0,46 3 Partanna 8409 7550 43 0,56 4 Favignana 3651 3082 25 0,81 5 Vita 3474 2965 25 0,84

Provincia di Caltanissetta

N. COMUNE ELETTORI VOTANTI VOTI M.I.S. % M.I.S. 1 Villalba 2558 2375 650 27,36 2 S. Caterina Villarmosa 5764 5196 559 10,75 3 Niscemi 12673 11633 395 3,39 4 San Cataldo 12502 10948 361 3,29 5 Caltanissetta 30735 25912 525 2,02 1 Riesi 11058 9622 69 0,07 2 Bompensiere 668 624 1 0,16 3 Milena 2565 2377 8 0,33 4 Acquaviva Platani 1755 1605 6 0,37 5 Marianopoli 2302 2139 8 0,37

Provincia di Enna

N. COMUNE ELETTORI VOTANTI VOTI M.I.S. % M.I.S. 1 Nicosia 10447 9000 4704 52,26 2 Piazza Armerina 15182 12591 4000 31,76 3 Agira 9467 7967 1367 17,15 4 Sperlinga 934 819 133 16,23 5 Calascibetta 4662 3982 480 11,16 1 Barrafranca 7957 7188 60 0,83 2 Assoro 2907 2566 93 1,40 3 Nissoria Pietraperzia 7479 6663 156 2,34 4 Villarosa 5996 5353 137 2,60 5 Centuripe 6257 5265 181 3,43

Provincia di Catania

N. COMUNE ELETTORI VOTANTI VOTI M.I.S. % M.I.S. 1 Fiumefreddo Di Sicilia 3632 3220 1950 60,56 2 Belpasso 6810 5901 1925 32,62 3 Linguaglossa 4424 3540 1083 27,10 4 S. Maria Di Licodia 3371 3027 767 25,34 5 Riposto 7332 6410 1425 22,23 1 Maletto 2187 2000 11 0,55 2 Mirabella Imbaccari 4575 4077 42 1,03 3 San Cono 1846 1624 30 1,84 4 Camporotondo Etneo 521 493 12 2,43 5 San Gregorio Di Catania 1310 1149 28 2,43

Provincia di Siracusa

N. COMUNE ELETTORI VOTANTI VOTI M.I.S. % M.I.S. 1 Solarino 3201 2938 1133 38,56 2 Floridia 8909 7917 2164 27,33 3 Palazzolo Acreide 8291 7208 1611 22,35 4 Melilli 3979 3601 558 15,49 5 Sortino 6215 5591 821 14,68 1 Cassaro 1333 1237 17 1,37 2 Carlentini 6648 6033 161 2,66 3 Buscemi 1653 1459 40 2,74 4 Avola 13322 11949 366 3,06 5 Buccheri 2881 2671 103 3,85

Provincia di Ragusa

N. COMUNE ELETTORI VOTANTI VOTI M.I.S. % M.I.S. 1 Ispica 7497 6805 2840 41,73 2 Giarratana 2710 2457 128 5,21 3 Monterosso Almo 3153 2846 139 4,88 4 Modica 24840 21173 911 4,30 5 Acate 2864 2574 110 4,27 1 Chiaramonte Gulfi 6764 6029 144 2,38 2 Ragusa 29718 26877 649 2,41 3 Comiso 15122 13369 347 2,59 4 Pozzallo 6334 5449 145 2,66 5 Scicli 14077 12425 340 2,74

Provincia di Messina

N. COMUNE ELETTORI VOTANTI VOTI M.I.S. % M.I.S. 1 Reitano 934 868 459 52,88 2 Capizzi 2861 2266 811 35,79 3 Mistretta 7110 6195 1592 25,69 4 Forza D’Agrò 1702 1537 340 22,12 5 Graniti 1470 1323 266 20,10 1 Oliveri 1012 952 1 0,10 2 Condrò 709 632 1 0,16 3 Leni 523 472 1 0,21 4 Basicò 1043 957 3 0,31 5 Mongiuffi Melia 1479 1326 6 0,45

I DIECI COMUNI IN CUI IL M.I.S. E’ STATO PIU’ VOTATO

N. COMUNE PROVINCIA VOTI M.I.S. % M.I.S. M.I.S.-MEDIA PROVINCIALE 1 Bolognetta Palermo 776 69,92 11,79 2 Fiumefreddo Di Sicilia Catania 1950 60,56 10,42 3 Reitano Messina 459 52,88 5,05 4 Nicosia Enna 4704 52,26 13,04 5 Realmonte Agrigento 925 45,01 4,59 6 Ispica Ragusa 2840 41,73 5,36 7 Solarino Siracusa 1133 38,56 9,03 8 Capizzi Messina 811 35,79 5,05 9 Belpasso Catania 1925 32,62 10,42 10 Pizza Armerina Enna 4000 31,76 13,04

I DIECI COMUNI IN CUI IL M.I.S. E’ STATO MENO VOTATO

N. COMUNE PROVINCIA VOTI M.I.S. % M.I.S. M.I.S.-MEDIA PROVINCIALE 1 Riesi Caltanissetta 69 0,07 2,29 2 Oliveri Messina 1 0,10 5,05 3 Condrò Messina 1 0,16 5,05 4 Bompensiere Caltanissetta 1 0,16 2,29 5 Leni Messina 1 0,21 5,05 6 Pantelleria Trapani 14 0,25 3,21 7 Basicò Messina 3 0,31 5,05 8 Milena Caltanissetta 8 0,37 2,29 9 Acquaviva Platani Caltanissetta 6 0,37 2,29 10 Marianopoli Caltanissetta 8 0,37 2,29

