Minaccia, aggredisce e picchia un suo debitore: arrestato dalla Guardia di Finanza

Facebook



Shares

Un presunto esponente del clan Cintorino di Calatabiano, articolazione territoriale del clan Cappello di Catania, per tre volte ha minacciato, aggredito e picchiato un suo debitore: per questo Giuseppe Raneri, alias Peppe ‘Castelmola’, 48 anni, e’ stato arrestato da militari del Gico del nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza.

Notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. I finanzieri di Catania hanno accertato che, a fronte del mancato pagamento di una somma di denaro, Giuseppe Raneri ha compiuto gravi atti di intimidazione e violenza nei confronti di un suo debitore. Assieme ad altri due complici ha più volte minacciato pesanti ritorsioni nei confronti della vittima fino a prospettargli la “gambizzazione” nel caso in cui non avesse onorato il pagamento.

Una seconda volta, nel luglio del 2019, ha prima investito con l’auto e poi violentemente percosso il debitore, causandogli delle gravi lesioni personali, tra cui un trauma cranico-facciale e altri traumi al torace e all’addome.

Per la terza volta – luglio 2020 – con altri due complici, ha aggredito con una spranga di ferro il debitore e lo ha inseguito fino a casa. I suoi complici, esponenti anche loro del clan Cintorino, risultano indagati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...