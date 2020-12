Miliardario compra Neverland, il “regno” di Michael Jackson

Facebook



Shares

Neverland, il “regno” creato da Michael Jackson nella California meridionale, è stato venduto per 22 milioni di dollari.

Il ranch, che copre un’area di 2.700 acri, è stato acquistato dal magnate Ron Burkle, come riferisce The Wall Street Journal. Burkle, che ha un patrimonio da 1,5 miliardi di dollari secondo Forbes ed è coproprietario dei Pittsburgh Penguins (Nhl), è descritto come un amico di Jackson.

Il miliardario, a quanto pare, ha manifestato l’intenzione di acquistare Neverland dopo aver sorvolato la zona durante un viaggio. Jackson divenne proprietario dell’area nel 1987.

L’artista non ha più messo piede a Neverland dopo il 2005, anno in cui si celebrò il processo per presunte molestie sessuali ai danni di minori. Burkle, secondo il Journal, considera l’operazione finanziaria un semplice investimento e non ha intenzione di trasferirsi nell’ex residenza di Jacko.

Mi piace: Mi piace Caricamento...