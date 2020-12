Lutto nella musica: morto il tastierista della band agrigentina “Camurria”

Facebook



Shares

Francesco Salamone, tastierista della band dei “Camurria” di Porto Empedocle è morto, pare che il giovane si sia suicidato, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

A darne annuncio il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, che ha ricordato come già il fratello Andrea fosse morto anni fa a seguito di un tragico incidente stradale. Un pensiero che era sempre costante per Francesco che, pur nella spensieratezza della giovane età, aveva sempre un pensiero anche in favore della natura e degli animali che amava, a sottolinearne la bontà d’animo che tutti quanti lo conoscevano gli riconoscono. Tanti i messaggi di cordoglio.

I Camurria sono nati come band a Porto Empedocle, nel 2011, iniziando a esibirsi nei locali. Il nome, tratto dal dialetto siciliano, significa “fastidio, chiedere qualcosa con insistenza”. Così hanno fatto conquistandosi la loro fetta di pubblico con grande allegria. Allegria che questa sera è però funestata da questa terribile notizia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...