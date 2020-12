Covid Italia: 814 decessi e 24.099 nuovi casi, 39 le vittime in Sicilia

Facebook



Sono 24.099 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 814 morti.

IN SICILIA sono 1.365 i nuovi casi di contagio, trentanove le vittime in 24 ore. Calano i ricoveri e le terapia intensive: quest’ultime 5 in meno di ieri ma con 12 ingressi in più.

Ancora nuove vittime fra i medici italiani nella pandemia di Covid-19. I morti tra i camici bianchi salgono a 229, con la scomparsa dei medici di medicina generale Natale Mariani e Stefano Gandini, andato in pensione da poco ma ancora molto attivo professionalmente.

