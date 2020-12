Covid: avviato lo screening dei passeggeri all’Aeroporto di Catania

Facebook



Shares

Da oggi, è stato avviato lo screening dei passeggeri in arrivo all’Aeroporto di Catania, come disposto dall’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci che, stamani, ha effettuato un sopralluogo all’interno dello scalo etneo.

La “Covid area” è stata realizzata da SAC all’interno del Terminal C dove, nei giorni scorsi, secondo un piano di intervento messo a punto dal commissario straordinario per l’emergenza, dott. Pino Liberti, sono state realizzate circa 20 postazioni per eseguire i tamponi. Sono circa mille i test previsti per la giornata di oggi, effettuati dai medici dell’Asp, circa 80 in tutto, distribuiti per turni e in base ai voli in arrivo.

“Siamo molto soddisfatti di come stia andando la giornata – ha commentato il commissario Liberti. Abbiamo messo in piedi una struttura veramente importante, dopo tre giorni intensi per organizzare ogni cosa, e devo dire grazie agli enti di Stato, all’Enac, alla SAC e al suo amministratore delegato, Nico Torrisi, che sono stati molto collaborativi. Stamani, nonostante il grande afflusso di passeggeri, tutto si è svolto con estrema rapidità efficacia ed efficienza. Oltre tutto, i risultati dei tamponi arrivano molto velocemente, dopo circa 10 o 15 minuti”.

E di ottima performance ha parlato il presidente Musumeci. “Devo manifestare la mia soddisfazione – ha affermato. Nel primo giorno di avvio dell’ordinanza, ho verificato l’efficienza e l’organizzazione perfetta che abbiamo predisposto, in collaborazione con la società di gestione dell’Aeroporto. Non ci sono file, non c’è ressa. La comunità è soddisfatta e rassicurata e sono convinto che stiamo dando un grande esempio di alto senso di responsabilità”.

Soddisfatto l’amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi, che si appella al senso di responsabilità dei passeggeri per garantire la salute di tutti. “Fatemi ringraziare il presidente Musumeci che ci ha sostenuto nell’azione di salvaguardia della salute per i nostri passeggeri – ha detto Torrisi. Ci siamo messi a disposizione dell’Asp e del commissario Liberti, che ringrazio per l’impegno profuso, così come il personale medico e paramedico che sta facendo un lavoro straordinario per garantire la salute di tutti, soprattutto di fronte ai numeri che ci aspettiamo nei prossimi giorni. Nel nostro scalo siamo partiti prima ancora che si scatenasse la pandemia con i controlli, e oggi facciamo appello al senso di responsabilità della cittadinanza per il rispetto delle norme, chiedendo ancora una volta di evitare comportamenti a rischio, evitare assembramenti e utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale”.

Come effettuare il tampone

Coloro che decideranno di sottoporsi al tampone presso lo scalo, potranno recarsi nel Terminal C, muniti di carta d’imbarco, seguendo la segnaletica o chiedendo informazioni al personale della protezione civile che sarà presente agli arrivi.

I passeggeri che risulteranno positivi al test antigenico, come previsto dal protocollo sanitario, saranno isolati in un’apposita stanza e sottoposti a tampone molecolare, il cui esito sarà comunicato nel giro di poco tempo. In caso di positività confermata, il passeggero sarà preso in carico dall’Asp.

Per eseguire il test in aeroporto non è necessaria alcuna prenotazione, né modulo da compilare. Si ricorda però che tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto di Catania hanno l’obbligo di registrarsi al portale della regione www.siciliacoronavirus.it

Per coloro che avranno effettuato il tampone nelle 48 ore precedenti all’arrivo a Catania, basterà mostrare il risultato del test al personale della protezione civile presente agli arrivi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...