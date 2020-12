Churchill, all’asta il suo quadro regalato al generale Montgomery

Facebook



Andrà all’asta un quadro raffigurante un paesaggio del Marocco, dipinto da Sir Winston Churchill nel 1935 e regalato dall’allora premier inglese a Bernard Law Montgomery, uno dei più illustri generali britannici della seconda guerra mondiale, eroe della battaglia di El Alamein e che ebbe un ruolo fondamentale nella battaglia di Dunkerque e nella campagna degli Alleati in Italia. Il dipinto dal titolo “Scene at Marrakech” sarà offerto con una stima di 300.000-500.000 sterline durante la vendita del catalogo di ‘Modern British Art’ che avrà luogo il 1° marzo 2021 da Christie’s a Londra. Churchill donò il quadro al feldmaresciallo Montgomery per ringraziarlo del suo determinante contributo alla vittoria finale delle forze alleate nel 1945 contro il Terzo Reich di Adolf Hitler. Da allora il dipinto è sempre rimasto nella collezione privata della famiglia Montgomery e verrà offerto all’asta per la prima volta. Sir John Lavery fu uno degli amici che più incoraggiarono Churchill a visitare il Marocco. Lo statista fece il suo primo viaggio in terra africana nel 1935, dove fu ispirato per la sua pittura dal calore e dalla qualità della luce che l’ambiente offriva. “Scene at Marrakech” è una delle opere più compiute di Churchill su questo tema, raccogliendo l’intensità cromatica della calda sabbia del deserto, che contrasta armoniosamente con il blu dell’acqua in primo piano. I verdi vividi della vegetazione sullo sfondo portano anche colore, vita ed energia al paesaggio altrimenti tipicamente brullo in Marocco.

Nick Orchard, capo del dipartimento di arte moderna britannica di Christie’s, ha commentato: “Il dipinto donato da Sir Winston Churchill al feldmaresciallo Montgomery simboleggia il profondo rispetto e l’amicizia che il primo ministro ebbe per il suo generale, che non solo guidò l’esercito britannico ma fu anche la chiave per la vittoria delle forze alleate nella seconda guerra mondiale. Artista affermato e celebre figura politica, l’opera è tra i migliori dipinti eseguiti da Churchill negli anni ’30. È un onore per Christie’s offrire ‘Scene at Marrakech’ come momento clou della nostra vendita serale di arte moderna britannica e non vediamo l’ora di esporre pubblicamente il lavoro per la prima volta nella sua storia dalla fine di febbraio 2021 in vista dell’asta del 1° marzo”.

