Can Yaman sarà Sandokan in una nuova serie tv

Can Yaman sarà Sandokan. L’attore turco sarà protagonista della serie, come annunciato durante un intervento a Rtl 102.5, che coinvolgerà anche Luca Argentero.

“E’ un progetto nuovo”, dice riferendosi al progetto di Lux Vide. “E’ ancora in fase di sviluppo. E’ un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo”, dice Can Yaman, noto al pubblico italiano per il suo ruolo in Day Dreamer.

“Ho studiato giurisprudenza, ho fatto l’avvocato per 6 mesi e ho aperto uno studio con i miei soci ma appena ho iniziato la carriera di attore ho abbandonato la giurisprudenza. Ho studiato, ma ho scelto di fare l’attore”, dice rispondendo a domande a 360 gradi.

