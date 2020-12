Bollettino Covid Italia: 553 decessi, 14.522 nuovi contagi, altre 10 vittime in Sicilia

Facebook



Sono 14.522 i nuovi contagi da coronavirus resi noti oggi, 23 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 553 morti che portano il totale a 70.395 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

IN SICILIA. Altre dieci vittime da Coronavirus e 932 nuovi casi contagio. Il tasso di positività cala al 10%. Continua a scendere il numero dei ricoverati: 1.028 quelli in regime ordinario, stabili quelli in terapia intensiva.

