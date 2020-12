I “Guardiani” di Trump sono già fra noi, in Sicilia

Facebook Shares L’America militare e misteriosa in casa nostra (2) Troppo lungo l’elenco delle “cose” che l’attuale Governo non rende note alla collettività italiana. Una collettività ininfluente nelle decisioni che prende il Governo avendo delegato persone che ha ritenuto “affidabili” a rappresentarle in Parlamento, e quindi convinte che...