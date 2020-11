Treno travolge pullman a Vittoria. Ferito macchinista

Facebook



Shares

Forse a causa di un lieve ritardo causato dai controlli per la nuova zona rossa che proprio da questa mattina è scattata a Vittoria un pullman è rimasto bloccato fra le barre di un passaggio a livello. L’autista, in stato di shock, ha prontamente fatto scendere e messo in sicurezza tutti i passeggeri rendendosi conto che nulla avrebbe potuto fare per evitare l’impatto con il treno in arrivo.

In effetti il treno, pur iniziando una brusca frenata, ha travolto il pullman e il macchinista è rimasto ferito anche se fortunatamente le condizioni non sarebbero gravi.

Polizia e Carabinieri indagano adesso per accertare l’esatta dinamica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...