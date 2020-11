Sinner trionfa a Sofia, primo titolo Atp a 19 anni

Facebook



Jannik Sinner conquista il primo titolo Atp della carriera trionfando nel torneo 250 di Sofia (veloce indoor, montepremi 325.615 euro). L’altoatesino 19enne, numero 44 del mondo, sconfigge il canadese Vasek Pospisil, numero 74 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 (7-3) in due ore e 15 minuti. Il 19enne altoatesino diventa il tennista italiano più giovane a vincere un titolo del circuito maggiore dell’Atp.

Sinner vola fra i primi 40 del mondo, fino alla 37esima posizione. L’azzurro conquista il primo titolo della sua carriera nel circuito maggiore a 19 anni e 3 mesi superando così il primato tricolore di Claudio Pistolesi, che nel 1987 sulla terra rossa di Bari, all’età di 19 anni e 7 mesi, si aggiudicò il suo primo, ed unico, torneo Atp.

BARAZZUTTI – “Jannik ha dimostrato una volta di più le sue grandissime qualità. E’ un predestinato, un giocatore che non ha limiti e che presto vedremo al top”. Il capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, esalta Sinner. “Ha una capacità straordinaria di stare in campo contro qualunque tipo di avversario, come dimostrato al Roland Garros con Nadal, nonostante la sua giovane età -sottolinea Barazzutti all’Adnkronos-. Ha colpi di altissimo livello in tutti i fondamentali ma allo stesso tempo grandissimi margini di miglioramento. Il futuro per lui e per la nostra nazionale di Davis è senz’altro roseo”. (AdnKronos)

