Sarà intitolato a Maradona lo stadio di Napoli

Lo stadio San Paolo di Napoli sarà intitolato a Diego Armando Maradona, l’idolo della tifoseria napoletana che si è spento oggi nella sua casa in Argentina dove sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale. Il giorno dei funerali anche a Napoli sarà lutto cittadino.

A confermare il cambio di denominazione dello stadio è stato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in collegamento con la trasmissione “Stasera Italia” di Rete 4. Precisando che la tifoseria lo ha già chiesto chiaramente e nulla, in tal senso, ostacola la scelta.

In questi minuti vicino lo stadio partenopeo, che per l’intera notte rimarrà acceso, è in corso una riunione spontanea di centinaia di tifosi che hanno improvvisato un altare per Diego.

