SAIS, all’aeroporto di Catania la prima palina intelligente installata in Sicilia

Tempi di attesa calcolati automaticamente in base alla posizione reale dell’autobus

Fortemente motivata nello sviluppo delle più moderne tecnologie applicate al mondo della mobilità la SAIS Trasporti ha installato all’interno dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa una innovativa palina elettronica per fornire ai propri utenti aggiornamenti in tempo reale sull’orario di partenza delle proprie linee dirette a Comiso, Vittoria, Canicattì ed Agrigento. È la prima installata in Sicilia per le linee extraurbane.

SAIS Trasporti ha deciso di adottare questo dispositivo, che si basa sull’innovativo e-ink (inchiostro elettronico), perché presenta numerosi vantaggi rispetto alle vecchie tecnologie quali ad esempio LED. Solo per citarne alcuni: la luce solare diretta, invece di indebolire i contenuti visualizzati (come succede ad esempio con i canonici display a LED) li rende ancora più visibili e contrastati. Lo schermo offre il massimo angolo di visualizzazione, pari a 180° sia in verticale che in orizzontale che rende i contenuti visibili da qualsiasi posizione. I consumi della palina sono inoltre ridottissimi, consentono di utilizzare batterie interne senza dover ricorrere a cavi di alimentazione, da rete fissa o da pannelli solari e quindi ridurre drasticamente l’impatto ambientale. Altissima è anche la risoluzione: consente di visualizzare non solo caratteri e numeri con definizione altissima, ma anche icone o immagini.

Le informazioni vengono mostrate in contemporanea su 4 righe, ciascuna delle quali è dedicata agli orari di partenza delle Autolinee Giamporcaro e SAIS Trasporti, o a messaggi testuali per comunicazioni alla clientela. La palina elettronica è connessa, attraverso la rete mobile, al sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) di SAIS attraverso cui l’azienda localizza in tempo reale tutti i propri veicoli ed è in grado di supportare al meglio i passeggeri con informazioni precise e attendibili.

D’ora in poi sarà possibile quindi visualizzare alla fermata SAIS Trasporti dell’aeroporto di Catania i tempi previsti per la partenza dell’autobus, che si decrementeranno progressivamente sino al sopraggiungere dell’orario indicato.

“Crediamo fortemente nel miglioramento dell’infomobilità grazie ai continui progressi fatti nel campo dell’innovazione tecnologica – spiega Samuela Scelfo, amministratore delegato del gruppo SAIS Trasporti. – Data l’importanza strategica che riveste nel quadro della mobilità siciliana, abbiamo scelto l’aeroporto di Catania per installare la prima palina intelligente in Sicilia per le linee extraurbane”.

