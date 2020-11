Roma, la drogano per stuprarla ma lei riesce a fuggire

Facebook



L’hanno invitata in un B&B e hanno cercato di indurla a compiere particolari pratiche sessuali. Non riuscendoci nemmeno dopo aver tentato di farle bere alcol e consumare sostanze stupefacenti, l’hanno picchiata e rapinata del denaro e del cellulare. Nonostante i due, un 42enne e un 28enne, abbiano poi tentato di stordirla mettendole in bocca un asciugamano, imbevuto presumibilmente di narcotizzante, la ragazza è riuscita a scappare e a fermare in strada una pattuglia della Sezione Volanti, chiedendo loro aiuto. E’ successo nei primi giorni di novembre nel quartiere Appio Latino a Roma.

Conferme al racconto fatto dalla ragazza sono poi arrivate dal sopralluogo che i poliziotti hanno effettuato all’interno della stanza del B&B dove hanno trovato diversi tipi di droga, cocaina, chetamina, metanfetamina e GHB, anche conosciuta come droga dello stupro, con evidenti tracce di una recente colluttazione.

I successivi accertamenti che hanno portato alla cattura del 42enne e del 28enne, sono stati fatti dagli investigatori del Distretto San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, in collaborazione con gli agenti del commissariato Appio Nuovo. I due, fermati all’interno di un bar dove erano stati attirati da un dipendente del B&B che gli aveva dato appuntamento, sono stati invece ricevuti dai poliziotti, in abiti civili e sottoposti a fermo di indiziato di delitto, successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma.

Per le lesioni riportate, la ragazza, che aveva conosciuto i due uomini su una chat, è stata giudicata guaribile con una prognosi di 14 giorni. I due si trovano attualmente detenuti rispettivamente presso il carcere di Rebibbia e presso quello di Frosinone. (AdnKronos)

