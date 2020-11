Oggi al Cairo nuova udienza processo a Patrick Zaki

Facebook



Si terrà oggi al Cairo una nuova udienza del processo a carico di , lo studente e attivista egiziano dell’Università di Bologna arrestato al suo ritorno al Cairo il 7 febbraio scorso. ”Sabato 7 novembre, nuova udienza per Patrick Zaki alla vigilia del nono mese dall’arresto al Cairo”, ha scritto su Twitter il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury, precisando che si tratta dell’udienza ”fissata il 26 ottobre e che non ebbe luogo per l’impossibilità di trasferire Patrick dal carcere di Tora al luogo dell’udienza”. (AdnKronos)

