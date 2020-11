Nuove Br, la vedova D’Antona: “Lettere segnale molto inquietante”

Inquietante e preoccupante il “non” ostacolato flusso di migranti in Sicilia

Facebook Shares di Salvo Barbagallo Lo abbiamo scritto tante e tante volte: non si comprende il particolare permissivismo dell’attuale Governo dell’Italia in merito al continuo (e incontrollabile) flusso di migranti che sbarcano tranquillamente accolti in Sicilia. Oggi c’è una Sicilia classificata “Zona Arancione” che deve sottostare alle misure...